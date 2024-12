Sisma nell'arcipelago Vanuatu, terremoto magnitudo 7.3: danni e morti

Un terremoto di magnitudo 7,3 ha scosso le acque al largo dell'arcipelago di Vanuatu, nel Pacifico meridionale, causando danni agli edifici della capitale Port Vila, tra cui l'ambasciata statunitense e quella francese, ospitate nello stesso edificio. Il Servizio geologico degli Stati Uniti, che tiene traccia dell'attività sismica in tutto il mondo, ha dichiarato che la scossa ha colpito alle 12:47 ora locale (02:47 in Italia), a una profondita' di 57,1 chilometri sotto il fondale marino. Secondo testimoni sarebbero stati individuati corpi di persone travolte dai crolli. Secondo il Centro sismologico euromediterraneo (EMSC), la magnitudo della scossa e' stata di 7,4. L'epicentro del sisma, seguito da due scosse di assestamento di 5,5 e 5,4, e' stato localizzato a circa 30 chilometri a ovest della capitale Port-Vila, secondo il servizio statunitense. In seguito al sisma, il Centro di allerta tsunami del Pacifico di Honolulu, con sede negli Stati Uniti, ha segnalato la possibilita' di onde di tsunami da 0,3 a 1 metro sopra il livello della marea al largo delle coste di Vanuatu, ma in seguito ha sospeso l'allarme.