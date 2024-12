Royal Mail, le poste britanniche vendute al magnate ceco Kretinsky

La più antica azienda postale della Gran Bretagna finisce in mani ceche. È arrivato ieri mattina il via libera finale del governo britannico alla vendita della Royal Mail al miliardario ceco Daniel Křetínskì dopo un esame ai sensi delle leggi sulla sicurezza nazionale. Il miliardario ceco ha acquisito per 3,6 miliardi di sterline International Distribution Services (Ids), la società proprietaria di Royal Mail, fondata 508 anni fa. Il governo manterrà una golden share in Ids, il che significa che qualsiasi modifica alla proprietà, alla residenza fiscale o alla sede centrale di Royal Mail richiederà il suo consenso.

Daniel Kretinsky per aggiudicarsi il servizio di poste britannico ha fatto una serie di promesse al governo e ha raggiunto un accordo, si legge in una nota, con la Cwu (che rappresenta i lavoratori di prima linea di Royal Mail) e con Cma Unite (che rappresenta la forza lavoro manageriale di Royal Mail). Gli impegni di EP e Bidco riguardano l'Obbligo di Servizio Universale, la salvaguardia e la protezione di Royal Mail, il controllo di Royal Mail e del gruppo GLS, il marchio Royal Mail, la sede e la residenza fiscale di Royal Mail, il riconoscimento di CWU e CMA Unite, il piano pensionistico di Royal Mail, la governance e la trasparenza e la potenziale quotazione di una società del gruppo.

La storia di Royal Mail

Fondate a Londra nel 1516, le Poste Reali sono diventate motivo di orgoglio e punto di riferimento in Gran Bretagna per secoli. Hanno cessato d'essere un monopolio statale dal 2006, sullo sfondo di un'ultima fase di privatizzazioni di servizi pubblici completate sotto i governi del New Labour di Tony Blair, dopo le ondate della stagione Tory di Margaret Thatcher. Poi, nel 2011, il passaggio in tasche private del 90% delle azioni ma le Poste restano comunque segnate dal declino dal quale si vedrà se e come Kretinsky riuscirà a sottrarle.