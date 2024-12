Trump: “Lavoriamo per la fine delle guerre. Divieto TikTok? Vedremo”

Il presidente eletto degli Usa ha parlato di una "conversazione produttiva" avuta con Netanyahu e ha ribadito che "la carneficina in Ucraina deve finire". Parlando poi della situazione negli Usa, ha spiegato: "Dal primo giorno lanceremo una serie di riforme" per rilanciare l'economia e i lavori "sono già in corso" per ridurre le regole e sostenere la crescita e l'occupazione ascolta articolo

Dalla situazione in Medio Oriente all’economia statunitense. Un discorso che ha toccato diversi punti quello pronunciato oggi dal presidente eletto degli Usa Donald Trump. Focus in primo luogo sulle guerre in corso: "Stiamo cercando di riportare gli ostaggi" di Israele da Gaza e di mettere fine alla guerra in Ucraina, ha detto il tycoon che ha poi commentato la telefonata avuta con Benjamin Netanyahu. Una “conversazione produttiva” durante la quale Trump ha domandato al presidente israeliano come procedano le cose e quale sia la situazione. Sul fronte ucraino, Trump ha ribadito che "la carneficina deve finire. Parleremo con il presidente russo Vladimir Putin e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky". E ha aggiunto: "Zelensky vuole la pace".

Zelensky non invitato al giuramento, "ma può venire" Parlando ancora di Ucraina, Donald Trump ha affermato che la situazione nel Paese è più difficile di quella in Medio Oriente. Inoltre, consentire a Kiev di lanciare missili "200 miglia" all'interno della Russia è stato un "grande errore" secondo il tycoon che infatti non esclude la possibilità di revocare il via libera a Kiev. "Proverò a chiudere un accordo" per la fine della guerra prima di assumere l'incarico, ha assicuratoTrump che ha poi detto di non aver "invitato Zelensky al giuramento, ma se vuole può venire". Il presidente eletto ha aggiunto di "non sapere" se il presidente cinese Xi Jinping sarà presente. "Mi piacerebbe averli al giuramento".

Trump: "Turchia molto intelligente, Assad macellaio" Un commento poi sulla situazione in Siria. Il tycoon ha definito la cacciata del dittatore siriano Bashar al-Assad da parte dei ribelli sostenuti da Ankara come una "presa di potere ostile" da parte della Turchia, alleata degli Stati Uniti. "Penso che la Turchia sia molto intelligente... La Turchia ha fatto una presa di potere ostile, senza perdere molte vite. Posso dire che Assad è stato un macellaio, per quello che ha fatto ai bambini", ha detto il presidente eletto.

Trump: "Su TikTok vedremo, ho un debole per i giovani" Donald Trump ha anche risposto alle domande di chi gli ha chiesto cosa accadrà a TikTok dal 19 gennaio, giorno precedente all’insediamento ufficiale del tycoon alla Casa Bianca, a meno che Bytedance non ceda la proprietà. "Su TikTok vedremo", si è limitato a rispondere il presidente eletto che non si è sbilanciato. "I repubblicani sono forti fra i giovani, e io ho un debole" per loro, ha aggiunto Trump riferendosi al pubblico di giovanissimi sulla piattaforma. Leggi anche Guerra Ucraina-Russia, il piano di Trump per arrivare alla pace

Trump: "Golden age dell'America è iniziata" Spazio poi alla situazione economica degli Stati Uniti. "Dal primo giorno lanceremo una serie di riforme" per rilanciare l'economia e i lavori "sono già in corso" per ridurre le regole e sostenere la crescita e l'occupazione. "La Golden age dell'America è iniziata" ha detto Donald Trump sostenendo che le sue politiche sconfiggeranno l'inflazione e metteranno soldi nei portafogli degli americani. Il presidente-eletto ha poi ribadito che taglierà le tasse. Tutto questo "attirerà le aziende" e gli investimenti. "Non ci fermeremo finchè l'America non è più ricca e sicura". Leggi anche Usa, Donald Trump annuncia di voler eliminare l'ora legale

Il post insediamento Donald Trump durante la conferenza stampa ha anche risposto brevemente ad alcune domande dei giornalisti in merito alle prime azioni del presidente eletto dopo l'insediamento del 20 gennaio. Prima di tutto, Trump si impegnerà a dichiarare guerra al lavoro da casa dei dipendenti federali. "Ci batteremo" per rimuovere l'esenzione al lavoro da casa concessa dall'amministrazione Biden, ha affermato. E sul destino del sindaco di New Yokr Eric Adams, incriminato per frode e corruzione, Donald Trump non esclude la grazia: "La valuterei". Domande anche sul futuro ruolo di Kennedy Jr, noto anti vax, che è stato nominato da Trump ministro della Salute. "Io credo fermamente nel vaccino per la poliomelite. Ma non sono un fan degli ordini". Lo ha detto Donald Trump, sottolineando che Robert J. Kennedy Jr sarà "meno radicale di quanto pensate".