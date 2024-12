Siria, ribelli jihadisti avanzano verso Homs. Attacchi aerei da regime

Ancora tensione altissima in Siria. A una settimana esatta dall'inizio della loro offensiva partita dal Nord, che ha colto di sorpresa il regime di Bashar al Assad, i ribelli jihadisti di Hayat Tahrir al-Sham, affiancati da fazioni filo-turche, sono entrati ad Hama, nel centro del Paese e avanzano verso la città di Homs, secondo quanto riporta l'Ong Osservatorio siriano per i Diritti umani.

Attacchi aerei del regime nella notte

L’esercito governativo ha ammesso di aver perso il controllo della zona di Hama, con le truppe che sono state costrette a "ridistribuirsi fuori città". Raid aerei del regime nella notte. E stamattina l'esercito ha affermato di aver colpito "combattenti terroristi" nella provincia di Hama. Dal 27 novembre gli scontri tra ribelli ed esercito, e i bombardamenti aerei, hanno causato la morte di oltre 727 persone di cui 111 civili.

Leader ribelli: "L'obiettivo è rovesciare il regime"

Intanto Abu Mohammad al-Jolani, leader della milizia Hts che guida l'opposizione armata in Siria, ha affermato, nella prima intervista da anni alla Cnn, che l'obiettivo dei ribelli filoturchi è di rovesciare il regime di Bashar al-Assad . L'intervista è stata condotta, come fa sapere la Cnn, in una località segreta della Siria, proprio mentre Hts conquistava Hama. "L'obiettivo della rivoluzione è il rovesciamento di questo

regime. È nostro diritto usare tutti i mezzi disponibili per raggiungere tale obiettivo", ha affermato Jolani. "La Siria merita un sistema di governo istituzionale, non uno in cui un singolo sovrano prende decisioni arbitrarie".

Onu: "Carneficina deve fermarsi"

Ieri il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha detto che "la carneficina in Siria deve fermarsi". E ha evocato "un fallimento collettivo" in un Paese già provato da anni di guerra civile e dalle violenze dell'Isis. In questo quadro si moltiplicano gli appelli e i contatti tra i principali sostenitori dell'una e dell'altra parte. L'Iran, che con la Russia è schierato al fianco di Assad, ha ribadito il proprio sostegno "al governo, al popolo e all'esercito siriano nella lotta contro i gruppi terroristici", denunciando il loro ritorno nella regione "come una seria minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità". Così come il leader di Hezbollah, Naim Qassem, che accusando gli Usa e Israele di aver "orchestrato l'aggressione alla Siria", ha confermato l'appoggio del Partito di Dio libanese - seppure indebolito dalla guerra - a Damasco.

La posizione di Erdogan

Sull'altro fronte, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha invitato Assad - attraverso una telefonata con Guterres - a trovare "urgentemente" una "soluzione politica" al conflitto. "Le nostre truppe adottano tutte le misure per mantenere la stabilità nella regione e continuano la stretta cooperazione con le nostre controparti nella regione", ha affermato il ministero della Difesa di Ankara, in riferimento all'avanzata delle forze filo-turche in Siria al fianco dell'Hts. "Non permetteremo - ha aggiunto in un comunicato - che il Pkk/Ypg (il Partito dei Lavoratori del Kurdistan e le forze curde siriane) tragga vantaggio dall'instabilità regionale".