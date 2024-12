L’Eliseo ha organizzato un grande evento per la riapertura di Notre-Dame, fissato per sabato 7 dicembre e articolato in tre momenti distinti: uno laico, con il discorso di ringraziamento del presidente Emmanuel Macron; uno religioso, con la celebrazione della messa; e uno culturale e artistico a chiusura della giornata. Macron terrà il suo intervento non all’interno della cattedrale, come inizialmente ipotizzato, ma dalla piazza antistante. Una scelta simbolica, in linea con il principio di laicità che caratterizza il suo ruolo. È lo stesso Macron che, subito dopo l’incendio del 16 aprile 2019, aveva fissato l’ambizioso obiettivo di riaprire la cattedrale "entro cinque anni". Ora, quel traguardo diventa realtà