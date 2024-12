Natale, acceso l'albero del Rockefeller Center di New York. VIDEO

Inizia ufficialmente il Natale con la tradizionale accensione dell'albero di Rockefeller Center. L'albero sarà illuminato fino a metà gennaio, le sue luci saranno accese ogni giorno dalle 5 della mattina a mezzanotte. Il 25 dicembre invece rimarranno attive per ventiquattro ore.

L’accensione delle luci dell’albero di Natale a Rockefeller Center è una tradizione quasi centenaria, cominciata nel 1933. Ogni anno, l’abete viene tagliato e trasportato da una regione diversa degli Stati Uniti e così anche le decorazioni e la stella in cima vengono commissionate a designer diversi.

Per quest'anno, è stato scelto un abete rosso di West Stockbridge in Massachusetts, il primo proveniente da questo Stato dal 1959, che ha 70 anni. È alto più di 22 metri e pesa circa 11 tonnellate. È arrivato a New York lo scorso 9 novembre e da allora hanno cominciato ad allestire le decorazioni. Sono state disposte più di 50 mila lucine multicolor, per un totale di 8 chilometri di filo. In cima la stella di quest’anno è stata disegnata dall’architetto Daniel Libeskind nel 2018 per Swarovski. Conta almeno 3 milioni di cristalli per un peso complessivo di 408,23 chili.