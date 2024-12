Usa, neve e ondata di gelo artico nella regione dei Grandi Laghi

Negli Stati Uniti la prima grande nevicata della stagione ha già messo a dura prova le città che si trovano nelle regioni dei Grandi Laghi e si prevede che il freddo intenso, accompagnato da copiose nevicate, prosegua almeno fino alla prossima settimana, causando seri problemi anche in buona parte del Midwest. Circa 60 centimetri di neve sono caduti in alcune parti degli Stati di New York, Ohio e Michigan e 73 centimetri sono stati registrati nella punta nord-occidentale della Pennsylvania.

Dichiarato lo stato di emergenza

Le autorità locali hanno messo in guardia dalle condizioni pericolose per chi si è messo in viaggio per la Festa del Ringraziamento e cerca di tornare a casa. "Gli spostamenti saranno estremamente difficili e pericolosi, soprattutto nelle aree in cui diversi metri di neve possono accumularsi molto rapidamente", ha dichiarato il National Weather Service. La forte nevicata ha portato alla dichiarazione dello stato di emergenza in alcune parti di New York e della Pennsylvania. Secondo il Servizio meteorologico nazionale, nevicate da record sono previste nelle città lungo i laghi Erie e Ontario, con accumuli stimati fino a 1,8 metri a Watertown e nelle zone ad Est del Lago Ontario. In Michigan si prevedono fino a 90 cm di neve.

Temperature oltre 10 gradi sotto la media

Il fenomeno è attribuibile alla cosiddetta neve da “effetto lago“, che si verifica quando l’aria fredda e secca attraversa superfici di acqua relativamente calda, come i Grandi Laghi. L'ondata di aria artica di questa settimana ha portato nelle pianure settentrionali temperature di oltre 10 gradi al di sotto della media, ha aggiunto il servizio meteorologico, che ha emesso avvisi di freddo per alcune zone del Nord Dakota. Si prevede che entro lunedì l'aria gelida si sposterà sulla parte orientale degli Stati Uniti.