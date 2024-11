Ciad, interrotto l'accordo di difesa e sicurezza con la Francia

La Repubblica del Ciad ha messo fine al partenariato militare e tecnico militare con la Francia - di cui è stata colonia - per ridefinire la sua sovranità nazionale. Si tratta di una decisione storica per la nazione centrafricana che ha dichiarato l’indipendenza più di sei decenni fa.

Una scelta per la sovranità

La notizia è arrivata dal portavoce del ministro degli Esteri Abderaman Koulamallah, che ha detto che la decisione di porre fine all'accordo di cooperazione per la difesa rivisto nel 2019 gli avrebbe consentito di ridefinire le sue partnership strategiche. Ha aggiunto che questo non minerà le relazioni amichevoli tra i due Paesi.

La presenza militare francese

Attualmente la Francia ha circa mille truppe e aerei da guerra di stanza in Ciad. Il presidente del Senegal Bassirou Diomaye Faye ha dichiarato in un'intervista alla TV di stato francese giovedì che era inappropriato per le truppe francesi mantenere una tale presenza nel suo paese.

L'avvicinamento alla Russia

La Francia è rimasta presente militarmente sul territorio del Ciad molto a lungo. È stata estromessa, negli anni, da Niger, Mali e Burkina Faso, prima che questi Paesi si avvicinassero alla Russia, che ha mercenari nella regione del Sahel. Anche il Ciad, che in passato ha collaborato strettamente con le forze militari delle nazioni occidentali, compresi gli Usa, negli ultimi anni ha finito per avvicinarsi a Mosca.