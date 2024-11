Australia, condannato all'ergastolo uno stupratore seriale di bambini

Un ex dipendente di un asilo nido australiano è stato condannato all'ergastolo venerdì per aver abusato sessualmente di decine di bambini, in una terribile vicenda, definita come "depravata oltre ogni immaginazione". Ashley Paul Griffith, questo il nome dell'aggressore, si è dichiarato colpevole di abusi sessuali su oltre 60 bambini, la maggior parte bambine, mentre lavorava in asili nido tra il 2003 e il 2022. Il giudice Paul Smith ha affermato che i crimini del 46enne hanno causato "danni significativi" alle vittime e che il reo è "con un alto rischio di recidiva". La polizia ritiene che alcune delle sue vittime potessero avere all'epoca appena 12 mesi.

Il materiale pedopornografico

Gli investigatori hanno iniziato a dare la caccia a Griffith un decennio fa dopo aver scoperto materiale pedopornografico condiviso in forma anonima sul dark web. Ma i loro sforzi erano stati per lo più infruttuosi finché non sono giunti a una svolta inaspettata abbinando gli indizi visivi sullo sfondo delle immagini a un asilo nido nella città di Brisbane. Griffith aveva superato la rigorosa serie di controlli dei precedenti penali necessari per lavorare negli asili nido negli stati del Queensland e del Nuovo Galles del Sud.