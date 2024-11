Ultimatum di Marine Le Pen al premier Michel Barnier: "Siamo a giovedì ci sono ancora delle difficoltà, lui ha tempo fino a lunedì", ha detto la leader di Rn a Le Monde, dopo la concessione del premier, ritenuta insufficiente, di rinunciare all'aumento delle tariffe elettriche. Le Pen conferma l'intenzione di votare la sfiducia se il governo tenterà di far passare la manovra con la fiducia, perché Barnier non ha rispettato "le quattro linee rosse" che chiedeva: non solo le bollette elettriche ma anche mantenere gli sgravi degli oneri per le pmi, indicizzare le pensioni all'inflazione e bloccare la riduzione dei rimborsi sui farmaci.