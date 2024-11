India, 25enne si sveglia pochi istanti prima della cremazione

I media indiani hanno riferito che ha avuto un attacco epilettico e che un medico lo ha dichiarato morto all'arrivo in ospedale

Rohitash Kumar, un giovane di 25 anni che soffriva di difficoltà di parola e di udito, si è ammalato ed è stato portato all'ospedale Jhunjhunu nel Rajasthan (nord). I media indiani hanno riferito che ha avuto un attacco epilettico e che un medico lo ha dichiarato morto all'arrivo in ospedale. Il primario dell'ospedale, il dottor Singh, ha spiegato che un medico aveva "preparato il referto autoptico senza effettuare l'autopsia, e il corpo e' stato poi inviato alla cremazione". Il primario ha aggiunto che "poco prima" della sua cremazione, "il corpo ha cominciato a muoversi", quindi "era vivo e respirava". Il giovane è stato portato in ospedale una seconda volta, ma questa volta è stato dichiarato morto. Tre medici sono stati sospesi e la polizia ha aperto un'indagine, hanno riferito il Times of India e altri media indiani.