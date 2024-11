Uk, morta la cagnolina della Regina Camilla: il messaggio sui social

La regina Camilla piange la morte della sua cagnolina reale. Ne ha dato notizia oggi Buckingham Palace attraverso un post su X: "Un triste addio a Beth, l'amatissima compagna della Regina, che ha portato tanta gioia, sia durante le passeggiate, sia aiutando nei doveri ufficiali, sia rannicchiata vicino al fuoco”. La Jack Russell Terrier era stata adottata dalla consorte di re Carlo III nel 2011, dal canile londinese di Battersea. Malata di un tumore incurabile, è stata soppressa nel fine settimana. Una triste notizia per la 77enne, che ha un grande amore per gli animali, soprattutto cani e i cavalli. Beth, insieme all’altro Jack Russell, Bluebell, è stata una delle protagniste della vita di corte della famiglia reale, come mostrano le foto allegate al post diffuso sui social.