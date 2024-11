Video della lava sulla neve che non si scioglie: IA o fenomeno fisico?

Rosso e bianco, caldo e freddo, si incontrano e non si fondono insieme. Ovvero uno strato di lava incandescente che scivola su un manto di neve bianchissimo senza che si veda nulla: la neve non si scioglie, né fuoriesce vapore. Uno spettacolo della natura, o un trucco dell’intelligenza artificiale? In molti se lo sono chiesto vedendo queste immagini girate in Islanda dopo l’eruzione vulcanica a Sundhnukagigar, vicino a Grindavik e pubblicate sui social da Jeroen Van Nieuwenhove, il fotografo islandese che era sul posto ad assistere a questo evento incredibile. La spiegazione sta tutta in un fenomeno fisico che si chiama “effetto Leidenfrost” o calefazione.