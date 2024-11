Trump e Biden, l'incontro tra i due presidenti in video fatto con AI

Sui social il filmato del presidente in carica e quello neo-eletto sta diventando virale: in poco meno di un minuto si susseguono immagini divertenti ricreate grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale

"Ho chiesto all'intelligenza artificiale di immaginare il pranzo di Trump e Biden alla Casa Bianca oggi e non mi ha deluso!": è quello che scrive un utente di nome Ari K sul suo account X. Grazie agli strumenti innovativi dell'intelligenza artificiale nel video ci sono diverse scene fantasiose su un'immaginaria amicizia e condivisione tra il presidente in carica ed il neo-eletto presidente della Casa Bianca. In questo video divertente Trump e Biden, come due amici di vecchia data, giocano a golf insieme oppure vanno al fast food a mangiare un gelato. (ELEZIONI USA 2024, LO SPECIALE DI SKY TG24)