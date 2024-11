Francia, tre bambini trovati morti in Savoia: ricercata la madre

In base alle prime informazioni, gli inquirenti propendono per l'ipotesi di un dramma familiare. I corpi dei tre, di due, 11 e 13 anni sarebbero stati scoperti dal padre

Tre bambini di due, 11 e 13 anni sono stati ritrovati morti oggi in una casa situata a Taninges, piccolo Comune di 3.500 anime dell'Alta-Savoia francese: è quanto riferito all'agenzia France Presse dai gendarmi e dai pompieri di zona. I soccorsi, hanno precisato le fonti, sono stati chiamati verso le 12.30 da un famigliare, ma non c'è stato nulla da fare: i tre bimbi erano già morti. Secondo il giornale locale Le Dauphiné Libéré, che per primo ha dato la notizia, gli inquirenti propendono per l'ipotesi di un dramma famigliare e la madre dei piccoli sarebbe attivamente ricercata. Una sessantina di gendarmi e un elicottero sono stati mobilitati nella zona.

I corpi dei bambini scoperti dal padre

Secondo radio France Bleu-Savoie, a fare la macabra scoperta nella casa di Taninges è stato il padre delle vittime, che ha subito chiamato i soccorsi. La madre soffrirebbe di disturbi psichici. Colpi di coltello sono stati rivenuti sui corpi dei tre minorenni senza vita. Sui fatti indaga la procura di Bonneville.