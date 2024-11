Molestie sessuali sul cammino di Santiago, l'inchiesta del Guardian

"Ho pensato che sarei morta"

Era il 2019 quando Sara Dhooma, una pellegrina canadese, nel percorrere un tratto remoto del cammino ha notato un uomo che la stava seguendo. Si è rifugiata in un bar, ma quando è riemersa lui era ancora fuori in attesa. Alla vista della donna ha aperto i pantaloni e si è afferrato i genitali. “Ero inorridita”, ha detto Dhooma. Quando ha fatto per fuggire, l’uomo l’ha inseguita. “Ho pensato che sarei morta, che mi avrebbe fatto del male”. È riuscita e entrare in una casa apparentemente illuminata, che fortunatamente apparteneva a un agente di polizia fuori servizio e che potrebbe aver scongiurato il peggio.

Tratti disabitati, remoti, con poco segnale per le emergenze

Il cammino di Santiago de Compostela è un’attrazione per i fedeli e i curiosi di tutto il mondo, un’esperienza che parte da diversi punti d’Europa per convergere al santuario di San giacomo Apostolo nella capitale della Galizia. Gran parte degli incidenti sono avvenuti mentre le donne erano sole, in luoghi disabitati o remoti in cui c’è poco segnale per chiamare al telefono e chiedere aiuto. Una delle persone molestate ha chiamato la polizia perché un uomo ha iniziato a toccarsi e a pedinarla. Gli agenti le hanno detto di sentire le autorità locali, che però non hanno risposto al telefono. Quando è riuscita a denunciare, giorni dopo, la polizia locale le ha detto che avrebbe aumentato le pattuglie nella zona. “È stato terrificante”, ha raccontato la donna. “A quel punto mi sono sentita completamente sola”.