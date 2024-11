La possibilità di forti precipitazioni nell'est della Spagna ha fatto scattare gli allarmi in diversi comuni della zona di Valencia già messi in ginocchio dall'alluvione dello scorso ottobre. Secondo i media locali, in diverse località si stanno adottando precauzioni per scongiurare nuovi gravi problemi. È il caso, ad esempio, della cittadina di Chiva, in cui il comune ha disposto la chiusura delle scuole e lo stop alle attività sportive a partire da domani e "fino a nuovo avviso". Mentre l'amministrazione di L'Alcudia ha chiesto ai cittadini di rimanere a casa e quella di Alzira di evitare spostamenti non necessari. Ad Aldaia, invece, si stanno posizionando sacchi di sabbia come protezione in un punto particolarmente esposto a nuove possibili inondazioni. Una delle principali preoccupazioni è quella dello stato delle fognature nei comuni alluvionati, parzialmente intasate dai fiumi di fango e sporcizia a causa delle inondazioni di due settimane fa.

