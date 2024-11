Filippine, tifone Toraji vento fino a 180km/h: evacuate 8mila persone

Almeno 8.000 persone in 2.500 villaggi sono state evacuate nelle Filippine a causa del quarto tifone che ha colpito il Paese in tre settimane. Il tifone Toraji, noto anche come Nika - riportano i media internazionali - sta passando verso ovest sull'isola di Luzon, con venti equivalenti a un uragano di categoria 1. Toraji segue i cicloni Trami, Kong-rey e Yinxing, che insieme hanno causato la morte di 159 persone e oltre 700.000 sfollati. Le Filippine non sono nuove ai cicloni tropicali, con circa 20 che colpiscono la nazione ogni anno, ma è insolito che la stessa regione ne subisca così tanti in un periodo di tempo così breve, scrive il giornale.