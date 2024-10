Taiwan, il super tifone Kong-Rey ha toccato terra

Il super tifone Kong-Rey ha toccato terra a Taiwan, come confermato anche dall'agenzia meteorologica locale, causando una delle tempeste più potenti ad aver mai colpito l'isola negli ultimi anni. Sono stati registrati venti violenti e piogge torrenziali. Il tifone, in particolare, ha raggiunto la costa orientale nella città di Chenggong, nella contea di Taitung , quando erano circa le 6:40 in Italia.