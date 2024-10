Taiwan, allerta per il tifone Kong-rey con venti a 240 Km/h

Il presidente di Taiwan Lai Ching-te ha esortato la popolazione a stare lontana dalle montagne e dalla costa, mentre il ministero della Difesa ha dichiarato di aver messo in allerta circa 36mila truppe in tutta l'isola

Allerta a Taiwan per il passaggio del super tifone Kong-rey, che dovrebbe abbattersi sulla costa orientale dell’isola oggi dopo essersi rapidamente intensificato sulle Filippine. Si parla di venti fino a 240 chilometri all’ora, l’equivalente di un uragano di categoria 4 nell’Atlantico, specifica Cnn, e precipitazioni fino a 1,2 metri. Le autorità taiwanesi prevedono che la tempesta attraverserà le regioni sud-orientali dell’isola per abbattersi sulle catene montuose e poi dirigersi verso la Cina continentale. Il presidente di Taiwan Lai Ching-te ha esortato la popolazione a stare lontana dalle montagne e dalla costa, mentre il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di aver messo in allerta circa 36mila truppe in tutta l'isola.