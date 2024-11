Mattarella in Cina: "Pechino aiuti a fermare guerre in Ucraina e MO"

Il presidente della Repubblica, in visita di Stato in Cina, ha chiesto a Pechino di "adoperarsi per porre termine alla brutale aggressione russa all'indipendenza e alla integrità territoriale dell'Ucraina". Per l'Italia, ha detto poi Mattarella, la Cina "il primo partner economico in Asia" e ha invitato il governo di Pechino a rimuovere le barriere ai prodotti italiani ascolta articolo

Con Xi Jinping c'è "piena sintonia e convergenza di valutazioni per quanto riguarda la volontà di pace, il multilateralismo, e l'apertura nelle relazioni economiche". Così Sergio Mattarella che durante il suo viaggio istituzionale in Cina ha chiesto a Pechino di prendere atto di essere una potenza globale e di adoperarsi per far pesare la sua influenza su Vladimir Putin aiutando a porre fine all'aggressione russa in Ucraina. Il presidente della Repubblica ha sottolineato che con Xi "c'è una crescita di volontà di collaborazione reciproca”. Per il capo dello Stato si tratta di un “rapporto antico che trova oggi una declinazione attuale piena e collaborativa sul piano politico e sulla visione internazionale per quanto riguarda la volontà di pace, del multilateralismo, di apertura nelle relazioni economiche. Per questo questa visita per me è molto importante".

Focus sulle guerre Per Sergio Mattarella "la Cina è uno dei protagonisti fondamentali della vita internazionale”. Per questo motivo il presidente della Repubblica ha ribadito la sua aspettativa che Pechino “faccia uso della sua grande autorevolezza sul proscenio internazionale per ribadire la sua tradizionale posizione a sostegno delle norme di convivenza della comunità internazionale, adoperandosi per porre termine alla brutale aggressione russa all'indipendenza e alla integrità territoriale dell'Ucraina, primo passo per una pace giusta sulla base dei principi della Carta delle Nazioni Unite". Uno sguardo poi anche al conflitto in Medio Oriente, dove una “inaccettabile scia di violenza” sta colpendo la popolazione civile. “Occorre fermare subito la guerra, per avviare soluzioni anche all'immane crisi umanitaria che ne è derivata”, ha detto Mattarella, confidando “che la Cina vorrà aggiungere la sua voce affinché i diversi attori regionali esercitino moderazione e possa essere finalmente applicata una soluzione a due Stati tra Israele e la Palestina". leggi anche Mattarella in Cina: "Con Xi piena sintonia e valutazioni convergenti"

I rapporti economici Il colloquio del presidente della Repubblica con Xi Jinping ha riguardato anche i rapporti economici tra i due Paesi. "La Cina - ha detto Mattarella - è, per l'Italia, il primo partner economico in Asia. Lo spirito costruttivo che ci anima sollecita un rapporto equilibrato che consenta, con la rimozione delle barriere che ostacolano l'accesso al mercato cinese di prodotti italiani di eccellenza, di corrispondere alle attese dei consumatori cinesi, sempre più esigenti e attenti alla qualità”. E questo “vale per l'approccio in ambito finanziario, aperto a nuovi investimenti cinesi - in una logica di trasparenza, concretezza e mutuo vantaggio - che stimolino occupazione e generino crescita del valore e delle competenze". leggi anche Cina, Mattarella incontra Xi Jinping: “No a uso della forza tra Stati”

Tra Italia e Cina “rapporto solido e duraturo” Italia e Cina, ha spiegato poi Sergio Mattarella durante una lectio magistralis all’università di Pechino, sono unite da "un rapporto solido e maturo, capace di superare le increspature che le vicende di ogni tempo comportano". Per il presidente della Repubblica, "le differenze di approccio o le differenze di opinione, non possono mai far velo tra amici, se espresse con franchezza e con disponibilità all'ascolto. Questo è l'atteggiamento di chi veramente tiene ad accrescere - opera impegnativa e gratificante - la confidenza tra persone, tra popoli e tra gli Stati. Oggi ne avvertiamo fortemente il bisogno, per prevenire il rischio di allontanarci gli uni dagli altri, dalla versione migliore che offriamo di noi stessi quando costruiamo società moderne e solidali".