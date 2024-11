Usa, 43 scimmie fuggono da un centro di ricerca in Carolina del Sud

I primati sono “evasi” dall'Alpha Genesis Primate Research Center di Yemassee e, in questo momento, starebbero vagando per l'area boschiva che circonda la struttura. La polizia ha emesso un avviso per i residenti, consigliando di “tenere porte e finestre chiuse per impedire a questi animali di entrare nelle abitazioni”. Nel frattempo, proseguono le ricerche per ritrovarle

Un gruppo di 43 scimmie è fuggito da un centro di ricerca a Yemassee, nel South Carolina, e attualmente vaga a piede libero per la città. I primati, della famiglia dei macaco rhesus, sono “evasi” dall'Alpha Genesis Primate Research Center della cittadina statunitense e, in questo momento, starebbero vagando per l'area boschiva che circonda la struttura. La polizia di Yemassee ha emesso un avviso per i residenti, consigliando di “tenere porte e finestre chiuse per impedire a questi animali di entrare nelle abitazioni”. E per chiunque dovesse imbattersi nel gruppo di macachi, “si consiglia di astenersi dall'interagire con loro e di chiamare immediatamente il 911”, si legge sulla Cnn .

Le scimmie in fuga

Il gruppo di scimmie, composto da giovani macachi femmine, è stato descritto come “molto nervoso”, “altamente sensibile” e “facilmente spaventabile”, ma non sarebbe violento. Potrebbe però “diventare irrequieto a causa della fame”, riferisce il quotidiano statunitense. Nel frattempo, il dipartimento di polizia di Yemassee, in collaborazione con l'ufficio dello sceriffo della contea di Beaufort e con i funzionari statali dell'Agricoltura e della Fauna selvatica, ha installato una serie di trappole per catturarle e diverse telecamere a infrarossi per identificarle.

Il centro di ricerca

L'Alpha Genesis Primate Research Center di Yemassee, specializzato nella ricerca sui primati, rappresenta una delle più grandi strutture del Paese in questo ambito. Sorge su una superficie di oltre 100 acri di terreno a scopo di ricerca biomedica. Come ha riferito il Ceo del centro, Greg Westergaard, il gruppo di scimmie è fuggito dalla struttura dopo che un custode non è riuscito a chiudere le porte di ingresso. Non è il primo caso di scimmie in fuga nella Carolina del Sud: secondo la Cnn, nel 2016 un gruppo di 19 primati era scappato dallo stesso edificio per poi essere riportato “alla base” dopo 6 ore.