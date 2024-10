Scimmie morte allo zoo di Hong Kong, scoperta la causa dei decessi

La melioidosi, un'infezione batterica, è stata responsabile della morte di almeno nove scimmie in uno zoo di Hong Kong . Lo hanno reso noto le autorità locali, secondo quanto riporta l'agenzia Reuters. Intanto, altri due esemplari sono morti nel fine settimana, portando il totale a 11. Un'area dello zoo, costruito nel 1860 e parte del parco più antico di Hong Kong, è chiusa dal 14 ottobre, quando le autorità hanno segnalato il primo numero di scimmie morte .Ospitate in cinque gabbie separate, le scimmie decedute includevano la specie De Brazza, oltre a una comune scimmia scoiattolo, dei tamarini edipo e dei saki dalla faccia bianca.

La dichiarazione del Ministro della Cultura e del turismo di Hong Kong

Dopo le autopsie, Kevin Yeung, ministro della Cultura e del turismo dell'ex colonia britannica, ha dichiarato: "I batteri provengono dal terreno ma saranno necessari ulteriori esami per determinare la causa della morte anche delle ultime due scimmie. Siamo addolorati per la morte delle nove scimmie. In circostanze normali, l'infezione da melodiosi avviene attraverso il contatto con il suolo e le acque di superficie contaminate, ma non da persona a persona o da animale a animale. Sono state effettuate disinfezioni e pulizie approfondite nelle gabbie degli animali coinvolti. Al personale che vi lavora sono stati forniti adeguati dispositivi di protezione e le condizioni di salute del personale vengono monitorate attentamente. Attualmente la loro salute è normale. Il personale interessato è risultato negativo al batterio. Continueremo a monitorare i mammiferi nei giardini".