Mondo

Salito fino a categoria 5 (poi sceso progressivamente), Milton ha toccato terra nella Tampa Bay. Il presidente americano Biden ha cancellato il viaggio in Germania e Angola e implorato la popolazione di evacuare dalle aree più a rischio per l’arrivo di quella che ha definito come la “tempesta del secolo”. Non è la prima volta che gli Stati Uniti attendono l’arrivo di eventi climatici estremi che si originano nell’oceano Atlantico. Ecco una lista di uragani che hanno causato vittime e devastazioni