Tunisia, influencer condannati per contenuti immorali sui social

Il portavoce del Tribunale di primo grado di Tunisi ha annunciato che quattro creatori di contenuti sui social network sono stati condannati a pene detentive che vanno da 18 mesi a quattro anni e sei mesi. Secondo Business News si tratterebbe dalla star di Instagram "Lady Samara", condannata a tre anni e due mesi di carcere, del tiktoker Khoubaib, condannato a quattro anni e sei mesi, e della coppia Afifa e Ramzi, un anno e sei mesi lei e tre anni e sei mesi per il marito. La nona sezione penale del Tribunale di primo grado di Tunisi aveva condannato, la scorsa settimana, l'influencer di TikTok nota come Choumoukh a quattro anni e sei mesi di reclusione.

Contenuti che violano i valori morali

Alla fine di ottobre, cinque creatori di contenuti e instagrammer, tre donne e due uomini, erano comparsi in stato di arresto davanti alla nona camera penale, per essere processati con l'accusa relativa a "imbarazzo intenzionale di altri, oltraggio pubblico al pudore, diffusione di contenuti contrari alla buona morale o immorali, utilizzo di commenti o comportamenti inappropriati che minano i valori morali e sociali e rischiano di influenzare negativamente il comportamento dei giovani utenti di queste piattaforme". L'indagine era stata aperta dopo la dichiarazione del ministero della Giustizia in cui invitava i pubblici ministeri a "adottare le necessarie misure legali e avviare indagini contro chiunque produca, mostri o pubblichi dati, immagini e videoclip con contenuti che violano i valori morali".