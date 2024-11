Trump vince in Pennsylvania: 19 grandi elettori nello Stato chiave

Con la vittoria della Pennsylvania il candidato repubblicano è così a un passo dalla soglia dei 270 elettori per la conquista della Casa Bianca. Si tratta del secondo Stato in bilico che ha strappato ai dem: nel 2020 aveva vinto Biden nello Stato, mentre nel 2016 era stato ancora una volta il tycoon

Con Donald Trump vincitore in North Carolina e Georgia, le ultime speranze per Kamala Harris si erano concentrate sulla tenuta del "Blue Wall" (il "muro blu") con gli Stati di Wisconsin, Michigan e Pennylvania. Speranze che sono sempre più flebili: il candidato repubblicano ha vinto anche in Pennsylvania: lo Stato chiave ha assegnato 19 grandi elettori (GLI AGGIORNAMENTI LIVE).



Secondo Stato in bilico strappato ai dem

Con la vittoria della Pennsylvania Trump è così a un passo dalla soglia dei 270 elettori per la conquista della Casa Bianca. Si tratta del secondo Stato in bilico che ha strappato ai dem: nel 2020 aveva vinto Joe Biden nello Stato, mentre nel 2016 era stato ancora una volta il tycoon.