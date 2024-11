Introduzione

Mentre si svolgono le votazioni per le elezioni americane, si guarda già alle tempistiche post voto: a che ora si saprà chi ha vinto? Non ci sono certezze, soprattutto perché se, come dicono i sondaggi, la distanza tra i due candidati è così poca, potrebbero volerci giorni prima di sapere con sicurezza chi è il vincitore.

Si sa, però, quali sono gli orari di chiusura dei seggi, che variano da Stato a Stato, a causa dei diversi fusi orari che attraversano gli Usa. E si sa che fondamentali saranno i primi risultati dai sette Stati in bilico (Georgia, Michigan, North Carolina, Arizona, Nevada, Pennsylvania e Wisconsin) che potrebbero decidere tutto