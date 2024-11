Ambiente

Acqua potabile, 20 consigli utili per limitare lo spreco

Raccogliere l'acqua fredda non utilizzata quando si attende di ricevere quella calda, preferire rubinetti con sensori o con rompigetto aerato che riducono il flusso dell'acqua, installare sciacquoni a doppio tasto per risparmiare anche 100 litri al giorno. Sono solo alcuni dei suggerimenti proposti da Enea. E poi ci sono le proposte per salvare l’agricoltura: dai progetti che ricorrono alle acque reflue per irrigare fino alla proposta di puntare a un sistema di coltivazione a circuito chiuso

Oggi, 22 marzo, è la Giornata mondiale dell'acqua. L’Enea, agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha stilato un elenco di consigli per aiutare i cittadini a risparmiare più acqua possibile

Secondo le sue stime nelle abitazioni l'energia necessaria per produrre acqua calda rappresenta circa il 25% dell'energia totale utilizzata mentre il consumo medio di acqua a uso civile (residenziale e terziario) rappresenta circa il 20% dei consumi totali, con una dotazione idrica pro capite (al netto delle perdite) di circa 200 litri per abitante al giorno. Ecco quali sono i consigli per risparmiare acqua