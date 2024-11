La notizia è stata creata da un sito web pakistano generato dall'intelligenza artificiale, My Spirit Halloween. Per trarre in inganno i cittadini ha adottato informazioni molto specifiche, come il nome preciso delle strade dove si sarebbe tenuta la sfilata, l'orario e perfino la presenza di un gruppo storico che organizza eventi simili a Dublino dal 2013

Sono scesi in piazza e per le strade di Dublino a centinaia per assistere alla parata di Halloween. Parata che, però, non esisteva affatto: era stata organizzata per finta da un sito web pakistano generato dall'intelligenza artificiale.

Praticamente un'ora passata ad aspettare qualcosa che non è mai arrivato, tanto che quando poi la polizia irlandese, conosciuta come Gardai, ha iniziato a sgomberare la zona, ha anche dovuto rilasciare una dichiarazione nella quale affermavano che "contrariamente alle informazioni circolate online, nessuna sfilata di Halloween è programmata nel centro di Dublino questa sera o stanotte".