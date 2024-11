Usa, Julia Roberts alle donne americane: "Tradite i mariti nell'urna"

"Tradite i mariti nel segreto dell'urna!". Riprendendo un messaggio della ex deputata repubblicana Liz Cheney (insultata ieri da Trump) , l'attrice Julia Roberts ha esortato le mogli degli elettori trumpiani a votare per Kamala Harris. "Nell'unico luogo in America dove le donne hanno ancora diritto di scelta, potete fare come volete. Nessuno lo saprà mai", dice la diva di Hollywood mentre il video mostra una donna che incontra il marito dopo aver votato e fa l'occhiolino a un'altra elettrice quando il marito le chiede se ha fatto la "scelta giusta". Il messaggio di Roberts per le donne americane ha suscitato subito l'ira e l'indignazione dei repubblicani, alcuni dei quali sostengono che una moglie che dice una bugia sul voto è come una donna che tradisce il marito. Ma intanto lo spot ha fatto il giro del mondo, diventanto virale sui social.

L'endorsement di J Lo, Swift e Beyoncé

Intanto Jennifer Lopez, la portoricana più famosa a Hollywood, è salita con Harris sul palco di Las Vegas scatenando la sua ira sul comico Tony Hitchliff e la battuta su Portorico "isola di spazzatura" durante il comizio di Trump al Madison Square Garden. "Non ha offeso solo i portoricani, ma tutti gli ispanici e l'intera umanità", ha tuonato JLo, unendosi ad altre star portoricane come Ricky Martin, Bad Bunny e l'ex marito Marc Anthony. Tra cinema, musica e sport, lo star power è solidamente con Kamala, già di casa a Hollywood visto che il Second Gentleman, Doug Emhoff, è stato un noto avvocato dell'entertainment prima che lei fosse eletta vicepresidente. Attori, registi e sceneggiatori vedono in Trump una minaccia esistenziale. Dopo Taylor Swift, scesa in campo dopo il dibattito del 10 settembre, e dopo Beyoncé, che ha prestato ai dem l'inno della campagna Freedom, si sono uniti alla Harris Eminem, Cher e Lizzo. Leonardo DiCaprio spinge per Kamala in nome dell'ambiente e come lui sono pro-Harris George Clooney, Jennifer Lawrence, Sarah Jessica Parker, Scarlett Johannson, Mark Ruffalo e Robert Downey Jr.