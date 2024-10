Google, multa da record in Russia: cifra superiore al Pil mondiale

Un tribunale russo ha imposto a Google una multa senza precedenti per la rimozione di alcuni canali televisivi nazionali dalla piattaforma YouTube. Il procedimento legale, in corso da quattro anni, ha portato alla sanzione più alta mai stabilita nei confronti del colosso tecnologico: ammonta alla cifra surreale di 2,5 decilioni di dollari (un numero a 33 cifre), una somma sproporzionata se confrontata con l’economia globale: il Pil mondiale si aggira attorno ai 110.000 miliardi di dollari, il che rende la sanzione oltre 23 milioni di volte superiore all’intero denaro presente sulla Terra, come ha spiegato l’avvocato Ivan Morozov, citato dall’agenzia di stampa russa Tass.