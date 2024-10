Un'inchiesta di Le Monde ha rivelato che le guardie del corpo del presidente francese e di altri capi di Stato, come Biden e Putin, utilizzano Strava: un'app di sport che permette non solo di registrare tempi, percorsi e performance, ma anche di condividerle con gli altri utenti. Tracciare gli spostamenti dei bodyguard potrebbe, secondo il quotidiano francese, "mettere a rischio la vita di coloro che dovrebbero proteggere"

Un'applicazione per tracciare i leader del mondo. Un'inchiesta di Le Monde ha rivelato che le guardie del corpo del presidente francese Emmanuel Macron e di altri leader mondiali, come Biden e Putin, possono essere facilmente identificate attraverso Strava: un'app per gli appassionati di footing che permette di registrare tempi, percorsi e prestazioni. Secondo il quotidiano francese, i membri del Gruppo di Sicurezza della Presidenza della Repubblica Francese, cioè i bodyguard del presidente Macron, così come quelli di altri presidenti statunitensi e del presidente russo Putin, utilizzano l'app per monitorare le loro performance sportive e per condividerle con altri utenti.