“Il Premier ungherese Viktor Orban, presidente di turno dell'Ue, atteso oggi in Georgia per una visita di due giorni, non rappresenta l'Unione europea", ha affermato Josep Borrell. "La visita di Viktor Orban in Georgia – ha detto ancora l'Alto rappresentante per la politica estera europea - avviene nel solo contesto delle relazioni bilaterali tra Ungheria e Georgia. Il primo ministro Orban non ha ricevuto alcun mandato dal Consiglio dell'Ue per visitare Tbilisi e la posizione dell'Ue è chiara. Qualunque cosa dica Orban durante la sua visita, non rappresenta l'Unione europea. La presidenza di turno non ha autorità in politica estera".

La visita a Tbilisi

Il Premier ungherese Viktor Orban è in visita in Georgia oggi, per una missione di due giorni in cui incontrerà il Premier uscente Irakli Kobakhidze. Il portavoce del governo Zoltan Kovacs ha confermato la "visita ufficiale", precisando che è stata organizzata su richiesta di Tbilisi. Orban è accompagnato dal ministro degli Esteri, Péter Szijjártó, dal ministro dell'Economia, Márton Nagy, e da quello delle Finanze, Mihály Varga. In una dichiarazione diffusa ieri Borrell aveva denunciato che le elezioni legislative in Georgia si erano svolte in "condizioni non uniformi, dopo una campagna elettorale divisiva che si era svolta in una atmosfera polarizzata e con preoccupazioni significative per l'impatto che i recenti provvedimenti legislativi avevano avuto sul processo elettorale". Orban, invece, si era congratulato con il Premier georgiano uscente, l'esponente di Sogno georgiano Irakli Kobakhidze - che la scorsa primavera aveva partecipato a Budapest alla Conferenza per l'azione politica conservatrice - e con il partito fondato da Bidzina Ivanishvili per la "travolgente vittoria" alle elezioni legislative di sabato sulla sola base degli exit poll diffusi dal partito al potere, di segno opposto ad altri favorevoli alla coalizione delle forze di opposizione europeiste. "Il popolo della Georgia sa quello che è meglio per il proprio Paese e ha fatto sentire la propria voce", aveva scritto su X il premier sovranista ungherese.