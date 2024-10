L'Amerigo Vespucci lascia Singapore, prossima tappa Indonesia

Lo storico veliero della Marina Militare italiana è diretto verso la località di Belawan. Poi salperà verso Phuket, in Thailandia, e Mumbai, in India, con mostre, dibattiti e forum sul made in Italy

L’Amerigo Vespucci lascia Singapore chiudendo la 25esima mappa del suo tour mondiale. Il veliero della Marina Militare salpato a luglio 2023 è diretto verso Belawan, in Indonesia, dove rimarrà ormeggiato dal primo al 4 novembre. Poi arriverà a Phuket, in Thailandia, e Mumbai, in India, con mostre, dibattiti e forum sul Made in Italy nel mondo. Per il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego di Cremnago, che ha parlato in occasione dei saluti a Singapore, "l’Amerigo Vespucci e il Villaggio Italia sono stati in grado di costruire un solido ponte tra le culture, unendo l'anima dell'Italia con la bellezza di ogni Paese visitato, creando uno straordinario legame che resterà per sempre nella storia dei nostri amati Paesi".