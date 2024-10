Trump accusato di molestie sessuali da ex modella Usa Stacey Williams

La testimonianza dell'ex modella

Williams, che è stata una modella professionista negli anni Novanta, ha detto di aver incontrato per la prima volta il tycoon nel 1992, durante una festa di Natale. Ha raccontato che Epstein - condannato nel 2019 per reati sessuali e poi morto suicida in carcere - era interessato a lei, e che si erano frequentati senza impegni per alcuni mesi. Una sera era passata alla Trump Tower con il finanziere, e una volta saliti, ha detto, Trump l'ha tirata a sé e ha iniziato a palpeggiarla. Williams ha dichiarato che il tycoon ha messo le mani "su tutto il seno", sulla vita e sul sedere, mentre le è sembrato che sorridesse a Epstein.

La risposta dello staff della campagna presidenziale di Trump

Karoline Leavitt, addetta stampa della campagna di Donald Trump, ha rilasciato una dichiarazione in cui respingeva gli addebiti: "Queste accuse, mosse da un ex attivista di Barack Obama e annunciate in una chiamata della campagna di Harris due settimane prima delle elezioni, sono inequivocabilmente false. È ovvio che questa falsa storia è stata inventata dalla campagna di Harris".