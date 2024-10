Lo staff dell'ex presidente, secondo quanto riferito dal Financial Times, avrebbe presentato un esposto alla Federal Election Commission, accusando il Labour di avere inviato strateghi per aiutare Kamala Harris

Donald Trump accusa il partito laburista britannico di interferenze nella corsa alla Casa Bianca. La campagna dell'ex presidente - riporta il Financial Times - ha presentato il suo esposto alla Federal Election Commission, accusando il Labour di aver inviato strateghi per aiutare Kamala Harris. Nella documentazione depositata vengono citate informazioni dei media, secondo le quali funzionari del partito Labour - quali il capo dello staff del primo ministro Keir Starmer - sarebbe stato diverse volte negli Stati Uniti negli ultimi mesi per dare consigli alla campagna di Harris.

Maxi donazione di Bill Gates a sostegno di Harris

Intanto, nella corsa alla presidenza americana ha fatto irruzione Bill Gates, con una donazione da 50 milioni di dollari a una organizzazione no profit che sostiene Kamala Harris. In alcune conversazioni private, riporta il New York Times, Gates si sarebbe detto preoccupato per un'eventuale seconda presidenza di Trump. "Sostengo i candidati che dimostrano un chiaro impegno nel migliorare la sanità, ridurre la povertà e combattere il cambiamento climatico negli Stati Uniti e nel mondo. Questa elezione è diversa con il suo significato senza precedenti per gli americani e i più deboli al mondo", ha detto Gates al New York Times senza confermare la sua donazione.

Harris: "Chiudiamo il capitolo delle divisioni"

Lo staff di Kamala Harris si è detto pronto alla possibilità che l'ex presidentedichiari vittoria prima del conteggio dei voti. Lo ha detto al vicepresidente in un'intervista a Nbc. "Ci occuperemo della notte delle elezioni e dei giorni successivi non appena si presenteranno. Abbiamo le risorse e le competenze", ha assicurato Harris. "Penso che in questa elezione non sia solo importante voltare pagina, ma chiudere il capitolo su un'era che indica un'America divisa", ha poi aggiunto in un'intervista a Nbc, sottolineando di ritenere che l'America sia pronta a una donna nera come presidente. "Ai miei eventi ci sono donne e uomini. È chiaro che a prescindere dal genere, vogliono sapere che il loro presidente vuole ridurre i costi", ha messo in evidenza Harris.