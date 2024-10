Cuba: blackout elettrico nazionale 'spegne' l'isola

Cuba è al buio, a causa di un blackout nazionale che ha ''spento'' l'isola. Lo ha comunicato su 'X' il ministero dell'Energia segnalando ''il guasto'' di una delle principali centrali elettriche dell'isola, quella di Antonio Guiteras, che ha causato "la disconnessione totale del sistema elettrico nazionale" lasciando milioni di persone al buio. Come riporta la Cnn, a L'Havana gli automobilisti hanno provato a orientarsi in città dove non funzionavano i lampioni. I generatori sono un lusso per la maggior parte dei cubani e solo alcuni funzionavano in città.