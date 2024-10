Egitto, un cane in cima alla Piramide di Giza: il video virale sul web

La curiosa scoperta è avvenuta durante un volo in parapendio sulla zona. Marshall Mosher, l'uomo che lo ha realizzato, ha pubblicato un video sui social che è diventato virale. Molti utenti hanno scherzato sul fatto che l’uomo si fosse imbattuto in Anubi, il dio egizio degli inferi che è spesso raffigurato con una testa canina, soprannominando il segugio come "Cucciolo di Anubi"

Un cane che abbaia in cima alla Grande Piramide di Giza. E’ questa la scena, piuttosto surreale, che si è presentata davanti agli occhi di un uomo che stava facendo parapendio proprio su quell’area, in Egitto. Lo segnala, tra gli altri, anche il “ New York Post ”, dopo che il video del curioso avvistamento è divento virale sui social network.

I commenti degli utenti su Instagram

Il filmato è stato girato da Marshall Mosher, cioè l’uomo che ha sorvolato il cielo del deserto egiziano in parapendio e che, ad un certo punto, ha notato sulla cima della celebre piramide un cane che abbaiava. "Un cane si è arrampicato fino in cima alla Grande Piramide di Giza!" ha scritto Mosher con stupore, pubblicando un filmato su Instagram. Molti utenti hanno scherzato sul fatto che l’uomo si fosse imbattuto in Anubi, il dio egizio degli inferi che è spesso raffigurato con una testa canina, soprannominando il segugio come "Cucciolo di Anubi". Altri, tra l’altro, hanno espresso preoccupazione per la sicurezza del cane, ma Mosher stesso ha tranquillizzato tutti in un post successivo che mostrava il cane a terra, dopo esser sceso dalla piramide. Mosher ed il cagnolino si sono fermati, infatti, di fronte alle piramidi mentre l’uomo ha spiegato che diversi cani vivono nella zona e spesso salgono e scendono dalla Grande Piramide di Giza alta 454 piedi.