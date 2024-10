Si chiamano Tom Turcich e Savannah. Sono un uomo e la sua cagnolina che, per sette lunghi anni, hanno camminato fianco a fianco ogni giorno per raggiungere il loro obiettivo: fare il giro del mondo a piedi. E alla fine ci sono riusciti, lui è il decimo uomo al mondo a completare l'impresa, mentre lei è il primo cane a farlo.

Quando Turcich è partito, con sé aveva solo un passeggino contenente attrezzatura da trekking, un sacco a pelo, un laptop, una fotocamera e una cassa di plastica che usava per conservare il cibo. Durante la prima tappa del suo viaggio, passando dal New Jersey a Panama, si è fermato a Austin, in Texas, dove ha adottato Savannah, che all'epoca era solo un cucciolo. Da lì i due hanno camminato fianco a fianco percorrendo tra i 29 e i 38 chilometri al giorno, attraversando più di quattro continenti e 30 mila chilometri totali.

Turcich è partito da solo il due aprile 2015, appena prima del suo 26esimo compleanno. A spingerlo a viaggiare è stata la morte di due sue amiche: Anne Marie, per un incidente in moto d'acqua, e Shannon, venuta a mancare a seguito di un incidente d'auto. Eventi che sono stati un catalizzatore per motivarlo a scoprire il mondo, le forze che vanno oltre il nostro controllo e l'immensità della natura di fronte ai problemi umani.

La perdita di Savannah e il libro "The world walk"

Poco dopo aver raggiunto il traguardo, la sua amata Savannah è venuta a mancare.

"Aveva un'insufficienza renale - ha spiegato Turcich -. Non c'era niente che potessero fare, hanno dovuto abbatterla. Ho ancora un po' di senso di colpa, il primo mese dopo che se n'è andata è stato davvero difficile per me. Era la mia migliore amica, l'unica altra creatura vivente che ha attraversato tutto questo con me. Penso che gran parte del dolore derivi dal fatto che abbiamo passato così tanto tempo insieme e abbiamo affrontato così tante difficoltà. Ma Savannah ha vissuto nove anni meravigliosi e sono grato per questo".

Turcich ha poi raccontato la loro grande avventura in un libro, The world walk, in uscita questo mese.