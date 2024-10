Mondo

Testa a testa tra Kamala Harris e Donald Trump nei sette stati in bilico, secondo un sondaggio del Wall Street Journal. La vicepresidente ha un leggero vantaggio in Arizona, Michigan, Wisconsin e Georgia, mentre Trump è avanti in North Carolina e Pennsylvania. Nessun vantaggio è superiore a 2 punti percentuali, fatta eccezione per i 5 del tycoon in Nevada. Tutto mentre prosegue la campagna elettorale, e Barack Obama scuote i dem: “Basta scuse, votate Harris” ha detto in Pennsylvania A cura di Valentina Clemente