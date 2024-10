Gli autori sarebbero attivisti, in gran parte nordcoreani rifugiatisi al Sud, che puntano a denunciare opulenza e lusso del leader e della sua famiglia in una realtà che vede la popolazione stremata dalla fame e costretta a tirare la cinghia per la crisi economica

Un fitto lancio di volantini che spiegano "quanto è ricco Kim Jong-un" sta irritando non poco il leader nordcoreano e la sua famiglia. Gli autori sono alcuni attivisti del Paese fuggiti nel corso degli anni a Seul. Un elemento di tenzione in una giornata che ha visto la Corea del Nord far saltare in aria parti dei collegamenti via terra intercoreani sul suo lato di confine, mandando in frantumi ciò che restava dei periodi di riavvicinamento tra le due Coree.

L'emittente pubblica sudcoreana Kbs ha riferito, citando un funzionario governativo, che Kim ha visitato il sito per ispezionare di persona i preparativi ed è arrivato a bordo di una Lexus, marchio di lusso di Toyota, formalmente al bando nello Stato per le sanzioni delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu decise in risposta ai suoi test nucleari e di missili balistici.