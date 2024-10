“La gentilezza promuove i territori”

“Parleremo di gentilezza intesa (anche) come antidoto alle violenze, come supporto nella riparazione dei conflitti e dei disagi psico-sociali e come indicatore del benessere di un Paese, capace di influire sulla ricchezza dello stesso, incidendo quindi anche sul Pil”, spiega Natalia Re, presidente del Movimento Italiano della gentilezza. “Rifletteremo insieme su quanto sia importante formarsi ed educarsi alla gentilezza attiva per il benessere di tutti: in primis la gentilezza promuove i territori, restituisce loro identità e consapevolezza ed è uno strumento di riconoscimento del rapporto tra uomo e ambiente, inteso come casa comune, nel rispetto degli ecosistemi”.

In programma

Un’occasione di riflessione e discussione tra esperti, rappresentanti e ispiratori italiani e internazionali del Movimento provenienti da tutto il mondo, dall’Italia agli Usa, dal Canada alla Svizzera, dal Regno Unito all’India e fino alla Nigeria. La gentilezza verrà declinata in vari ambiti, tanti quanti sono i grandi temi di questo secolo. Il 19 ottobre i rappresentanti istituzionali e gli esperti si confronteranno sull’impatto che essere gentili può avere sulla giustizia, sulla formazione, sulla comunicazione, sulle infrastrutture e sulla sanità. Seguirà un incontro internazionale tra i rappresentanti del World kindness movement con focus “gentilezza come fattore di sostenibilità relazionale e sociale”.

Un documento Onu sulla gentilezza

In occasione dell’assemblea plenaria del Movimento, i rappresentanti di tutti i Paesi coinvolti discuteranno e redigeranno un documento da presentare al governo per proporre di inserire la gentilezza tra gli indicatori Bes (benessere equo e sostenibile) e all’Onu per richiedere il riconoscimento della gentilezza come forza trasformativa in ambito psico-sociale e indicatore del benessere degli Stati membri, obiettivo strettamente connesso ai 17 Global Goals dell'Agenda ONU 2030.