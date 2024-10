Madrid, migliaia di giovani in piazza per il diritto alla casa

Con lo slogan 'Se acabò, bajen los alquileres! (Basta, abbassate gli affitti!) migliaia di persone, in prevalenza giovani, sono scese in corteo oggi a Madrid per protestare contro i costi inaccessibili delle case, provocati dalla speculazione finanziaria e dalle centinaia di migliaia di alloggi destinati agli affitti turistici. La manifestazione, organizzata dal Sindacato degli Inquilini e altre 40 associazioni, è partita alle 12 dalla plaza di Atocha per snodarsi lungo del strade del centro, il Paseo de Recolectos, fino a Plaza Cibeles. I manifestanti rivendicano una diminuzione del 50% dei costi delle locazioni e l'applicazione della legge statale sulla Casa, approvata di recente dal governo.

Prodromo di uno sciopero

La mobilitazione è il preludio di uno "sciopero degli affitti" come ha segnalato il presidente delle Federazioni di Associazioni di Residenti di Madrid (Fravm'): "È urgente che le amministrazioni e soprattutto la Comunità di Madrid, che ha la maggior parte delle competenze, promuovano un chiaro cambiamento del modello residenziale, che ponga la casa come bene sociale e non come business", ha affermato. Fra il 2015 e il 2023 il costo per l'acquisto della casa in Spagna è aumentato del 47% e quello degli affitti del 58%, secondo i dati dell'Istituto nazionale di Statistica (Ine), mentre le entrate dei nuclei familiari sono aumentate del 35%, spinte dalla diminuzione della disoccupazione e la rivalutazione delle pensioni. E i salari dei lavoratori si sono incrementati del solo 17%, fino al 2022, al pari dell'inflazione.