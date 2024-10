Spettacolo

Usa 2024, le star per Kamala Harris: da Taylor Swift a Springsteen

Per la Cnn quello di adesso è 'il più grande momento politico di Hollywood dai tempi di Obama': attori e cantanti si stanno mobilitando per il voto alle presidenziali del prossimo novembre. Molti di loro si sono schierati dalla parte dell'attuale vicepresidente, designata da Biden come candidata, come, per esempio, Robert De Niro e Spike Lee

Hollywood si mobilita per Kamala Harris, in quello che la Cnn ha definito “il più grande momento politico” per lo star system a stelle e strisce dai tempi di Obama, in vista delle elezioni del prossimo 5 novembre. Non mancano i supporter di Donald Trump, da Kid Rock all’ex wrestler Hulk Hogan, ma di fatto sono le celebrità schierate a sinistra per il momento a vincere numericamente. Da George Clooney a Robert De Niro, fino alla regina del pop Taylor Swift

TAYLOR SWIFT - L’endorsement della regina del pop arriva nella notte del dibattito fra Harris e Trump, ed è anche un attacco al tycoon e al suo vice Vance, trafitto con l'ironia di una foto della cantante col suo gatto e la firma "Childless Cat Lady", una gattara senza figli. "Voterò per Kamala Harris - scrive - perché combatte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li sostenga. Penso sia una leader dotata e dalla mano ferma e credo che potremmo realizzare molto di più in questo Paese se fossimo guidati dalla calma e non dal caos"