Regno Unito: "Cessione Chagos non è precedente per Falkland/Malvinas"

La sovranità delle Chagos alla Repubblica di Mauritius

L’accordo con la Repubblica di Mauritius è stato annunciato la settimana scorsa, dopo mezzo secolo di contenziosi. Gli ultimi governi conservatori avevano lasciato in stallo i negoziati per la restituzione, su cui si era espressa in modo favorevole anche l’Onu. Ora la sovranità è stata ceduta a Mauritius, ma il controllo sull’isola di Diego Garcia, dove ha sede la base militare britannica, continuerò ad essere esercitato da Londra.

Le speranze dell'Argentina sulle Malvinas (Falkland)

Diana Mondino, la ministra degli Esteri argentina, aveva commentato la notizia della restituzione come “un passo nella buona direzione”, e come un auspicio che ritorni si ritorni, in futuro, la “piena sovranità” di Buenos Aires “sulle Malvine” (così l’Argentina chiama le isole rivendicate dal Regno Unito come Falkland). L’attuale opposizione dei Tory, invece, aveva definito la cessione come un atto “di debolezza” e un cedimento pericoloso.