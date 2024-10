La Germania teme la recessione per il secondo anno consecutivo: il ministero dell’Economia tedesco è pronto a tagliare le previsioni di crescita per il 2024 con il Pil a -0,2%. Lo ha annunciato il quotidiano Sueddeutsche Zeitung, che ha anticipato le stime che il ministro Robert Habeck dovrebbe rendere note mercoledì 9 ottobre. Il governo si dice però ottimista per il 2025: è pronto un piano sui conti pubblici che dovrebbe aiutare la ripresa della maggiore economia europea.

Previsioni ottimistiche per il 2025

Il governo spera nel 2025: mercoledì il ministro Habeck dovrebbe rivedere leggermente a rialzo le previsioni per la crescita dell’anno prossimo, stimata precedentemente all’1% e ora rivista all’1,1%. È stato proposto un piano per i conti pubblici che dovrebbe aiutare l’economia tedesca a riprendersi: le misure, come ha spiegato Habeck al quotidiano tedesco, dovrebbero includere agevolazioni fiscali, prezzi dell’energia ridotti per l’industria, burocrazia più snella e incentivi per mantenere persone più anziane nella forza lavoro e per attrarre lavoratori stranieri qualificati. "L'economia tedesca – ha detto il ministro - può crescere in modo significativo e più forte nei prossimi due anni se le misure saranno pienamente implementate".