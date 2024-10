Shigeru Ishiba è il nuovo premier del Giappone. Il leader del Partito Liberal Democratico ha ottenuto 143 voti favorevoli su 242 al Senato, e 291 su 461 voti alla Camera bassa del Parlamento. Il Partito Liberal-Democratico (Ldp) ha la maggioranza in entrambe le aule insieme all'alleato di centro-destra di ispirazione buddista, New Komeito. L'attuale legislatura scade nell'autunno del 2025. Il 67enne Ishiba presenterà la sua agenda politica questo venerdì, con la sessione straordinaria della Dieta che durerà fino al 9 ottobre. Dopo lo scioglimento della Camera bassa la campagna elettorale inizierà ufficialmente il 15 ottobre in vista delle elezioni politiche che si terranno il 27 ottobre.

Il nuovo primo ministro

Prima ministro dell'Agricoltura e poi ministro della Difesa, Ishiba era uno dei nove candidati per la guida dell'Ldp dopo le dimissioni dell'ex premier, Fumio Kishida, coinvolto in alcuni scandali interni al partito. Il 67enne ha battuto al ballottaggio il ministro della sicurezza economica Sanae Takaichi, che avrebbe potuto diventare la prima donna premier del Giappone. Questo è il quinto tentativo di Ishiba di salire alla guida del suo partito, in un sistema come quello giapponese che l'ha sempre visto come un outsider a causa delle critiche che non ha mai risparmiato all'Ldp e che gli hanno procurato molti nemici interni. Dopo il voto, Ishiba ha detto che il partito "ora potrà rinascere e riguadagnarsi la fiducia delle persone". "Crederò nelle persone - ha dichiarato -, parlerò con sincerità e coraggio e farò del mio meglio per rendere questo Paese un posto sicuro dove tutti potranno vivere con un sorriso ancora una volta.