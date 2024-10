"L'Iran è ora in stato di guerra e qualsiasi contenuto a favore del nemico e che indebolisca il paese, il governo, l'esercito è considerato tradimento". Lo ha dichiarato il ministero dell'Intelligence iraniano avvertendo che Teheran affronterà i Paesi che dovessero sostenere Israele. In seguito all'escalation di questa sera, in cui l'Iran ha attaccato Israele con oltre 200 razzi, il Paese ha chiuso lo spazio aereo e fermato tutti i voli. Inoltre l'Iran ha informato la Russia prima degli attacchi missilistici su Israele. Lo hanno dichiarato alti funzionari iraniani alla Reuters (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA IN MEDIORIENTE IN DIRETTA).