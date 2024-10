Fight, fight, fight

Sul quadrante nero, rosso e dorato, c’è anche la firma del tycoon. La versione più economica, Fight, fight, fight, è una forma di autocelebrazione per il magnate repubblicano, che richiama le parole pronunciate dopo la sparatoria in cui è stato coinvolto in Pennsylvania. Sul retro c’è un disegno stilizzato del presidente con il pugno alzato, come nella celebre foto che lo ritrae con l’orecchio ferito dopo il tentato omicidio. "L'orologio Fight, fight, fight cattura l'instancabile spirito combattivo del presidente Trump'' e l'invito è quello di ''indossarlo con coraggio e mostrare lo spirito patriottico".

Tourbillion

La versione più costosa di questi orologi "Swiss made" contiene, secondo il Guardian, quasi 200 grammi di oro a 18 carati. Chi lo acquista può scegliere diversi colori, tra cui oro, oro nero e oro rosa. Presenti anche 122 diamanti incastonati. Il modello Tourbillon viene descritto come "una dichiarazione di Vittoria". In questo modello la firma dell'ex presidente appare sul retro, dove si troverebbe "inciso un messaggio di ringraziamento personalizzato ed esclusivo del presidente Trump".

"Non hanno nulla a che fare con alcuna campagna politica"

L’azienda che vende gli orologi sarebbe la TheBestWatchesonEarth Llc che "utilizza il nome e l'immagine di Trump in base a un contratto di licenza a pagamento", come si legge sul sito. Viene specificato anche che i Trump watch "non sono progettati, fabbricati, distribuiti o venduti da Donald J. Trump, dalla Trump Organization o da nessuna delle rispettive affiliate o dirigenti". L’azienda precisa anche che "non sono politici e non hanno nulla a che fare con alcuna campagna politica". Si accettano Bitcoin come forma di pagamento, si legge sul sito.

Le polemiche: “Frode finanziaria su larga scala”

Non sono mancate le polemiche e le provocazioni dai detrattori del tycoon. C’è chi con ironia dice che se gli orologi “Swiss made” fossero in realtà “Made in China” si dovrebbero imporre dei dazi. E poi c'è chi sospetta che in realtà la trovata commerciale sia un modo per farsi finanziare la campagna per le presidenziali con soldi provenienti dall’estero. “Voglio dire, pensateci – dice un utente sulla piattaforma X - un miliardario saudita o russo può comprare un centinaio di orologi da Trump a 100mila dollari l'uno, e poi Trump può investire quei soldi direttamente nella sua campagna elettorale. È un invito aperto alla frode finanziaria su larga scala”.