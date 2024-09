In Thailandia un allevatore di coccodrilli ha ucciso più di 100 rettili in pericolo di estinzione, dopo che il tifone ha danneggiato la recinzione in cui si trovavano. Per evitare che si liberassero e mettessero a rischio la comunità locale, l’uomo ha dichiarato di essere stato costretto ad abbatterli.

Coccodrilli in via d'estinzione

Come racconta alla Cnn, Natthapak Khumkad, 37 anni, è conosciuto come “Coccodrillo X” e gestisce un allevamento di coccodrilli siamesi a Lamphun, nel nord della Thailandia. Ha raccontato che un muro di protezione del loro recinto rischiava di crollare, dopo l’arrivo del tifone Yagi, per questo si era messo alla ricerca di uno spazio abbastanza ampio che potesse accogliere i rettili in sicurezza. Alcuni dei coccodrilli, infatti, erano lunghi fino a 4 metri.